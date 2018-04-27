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«Думаю, такие соревнования для меня подходят». Бьорндален примет участие в гонках на собачьих упряжках

27.04.2018 - 12:33

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален будет принимать участие в гонках на собачьих упряжках.

Об этом сообщило издание vg.no. Восьмикратный олимпийский чемпион уже принимал участие в подобных гонках. 

Спортсмен отмечает, что эти гонки подходят для него. 

Уле-Эйнар Бьорндален: 
Думаю, такие соревнования для меня подходят. Основную работу буду делать не я, а собаки. Мне не нужно будет так напрягаться. 

Соревнования будут проходить на горнолыжном курорте Шушен в Норвегии. 

Участник гонок на собачьих упряжках и друг Бьорндалена – лыжник Свен Иван Моен – рассказал, что биатлонист хорош во всем, чем он начинает заниматься. 

«Он вырос на ферме и много знает о взаимодействии между животными и людьми». 

Напомним, Уле-Эйнар Бьорндален объявил о том, что завершает карьеру. 

Чем он планирует заниматься после этого? (читать далее

Фото: Simon Cipro, vg.no

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