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Спустя 9 лет. Александр Рыбак подал заявку на «Евровидение-2018»

16.01.2018 - 11:53

Новости Норвегии. Александр Рыбак снова попробует свои силы на конкурсе «Евровидение». Певец с белорусскими корнями примет участие в норвежском национальном отборе.

Об этом музыкант сообщил 15 января в социальных сетях. Рыбак представил зажигательную песню «That’s How You Write A Song» о вере в талант.

Александр Рыбак:
Моя новая песня для норвежского отбора на «Евровидение» в этом году! Надеюсь, что мое послание дойдет до тех, кто в нем нуждается.

Фото: vk.com/rybakofficial

Многие поддержали решение артиста. Пользователи подбодрили исполнителя в комментариях.

«Отличная песня, танцевальная, зажигательная, цепляет с первых аккордов!»,

«Саш, очень зажигательно! Так приятно это увидеть! Желаю победы!»,

«Саша, ты молодец! Так держать! Всеми руками за тебя! Тогда за тебя болела и сейчас буду! А песня очень суперская».

Александр Рыбак победил в международном конкурсе «Евровидение-2009» с песней «Fairytale», которая мгновенно стала хитом. В итоговом голосовании певец набрал 387 баллов. Этот результат стал максимальным в истории конкурса на тот момент.

В начале этого года Александр с препятствиями добирался к бабушке в Витебск.

«Для меня была проблема лететь в Минск через Москву» – здесь подробнее.

16 февраля состоится финал белорусского отбора на конкурс «Евровидение». В нынешнем году за право поехать в Лиссабон на конкурс сражаются 11 исполнителей (читать далее). Самый известный участник отбора – украинский певец Alekseev. 

Alekseev об участии в «Евровидении-2018»

Фото: instagram.com/rybakofficial

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