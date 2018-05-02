«Украина, Беларусь и Норвегия в гармоничном сочетании». Рыбак сыграл кавер на конкурсную песню Alekseev

Александр Рыбак сыграл на скрипке песню участника «Евровидения-2018» от Беларуси Alekseev «Forever».

Музыкант опубликовал видео на своей странице в социальной сети.

Александр Рыбак:

Украина, Беларусь и Норвегия в гармоничном сочетании. Удачи тебе, братан!

Фото: instagram.com/rybakofficial

Украинский исполнитель Alekseev поблагодарил участника из Норвегии за эмоциональное и трогательное исполнение песни и пожелал удачи в конкурсе.

Alekseev:

Красиво! Спасибо! Удачи нам!

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Никита Алексеев выступит в первом полуфинале, который состоится 8 мая, а Александр Рыбак – 10 мая – во втором полуфинале.

Alekseev уже провел первую репетицию в Лиссабоне.

Как будет выглядеть номер – здесь подробнее.

Главными претендентами на победу букмекеры называют участников из Израиля, Эстонии и Чехии.

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