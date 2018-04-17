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Польше удалось избежать штрафа за вырубку леса в Беловежской пуще

17.04.2018 - 16:55

Новости Польши. Европейский суд поставил точку в вопросе правомерности вырубки леса в польской части Беловежской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вердикт был оглашён 17 апреля в Люксембурге. По мнению судебной палаты, страна не имела на это никакого права и своими действиями нарушила ряд европейских норм и законов.

Правда, какие-либо штрафные санкции к Польше применены не будут. Избежать крупных выплат стране удалось, благодаря немедленному прекращению вырубки реликтового леса, после вынесения предписания Европейского суда. В противном случае за каждый день вырубок Польше пришлось бы заплатить по 100 тысяч евро.

Польше удалось избежать штрафа за вырубку леса в Беловежской пуще

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