Потеряно несколько тонн сладости: в Польше перевернулась фура с жидким шоколадом

Новости Польши. В Польше на трассе А2 между Варшавой и Познанью произошло ДТП с грузовиком, перевозившим жидкий шоколад.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Twoja Słupca

Как сообщает Najwyzszy Czaz, инцидент случился утром 9 мая. Несколько тонн шоколада разлилось по дороге, заблокировав движение в обоих направлениях.

Водителя фуры госпитализировали.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Twoja Słupca

Из-за аварии образовалась крупная пробка. Пожарные удаляли затвердевший шоколад тёплой водой под давлением.

Осенью 2016 года американские учёные пришли к выводу, что миру грозит исчезновение шоколада.