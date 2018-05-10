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Потеряно несколько тонн сладости: в Польше перевернулась фура с жидким шоколадом

10.05.2018 - 10:11

Новости Польши. В Польше на трассе А2 между Варшавой и Познанью произошло ДТП с грузовиком, перевозившим жидкий шоколад.  

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Twoja Słupca  

Как сообщает Najwyzszy Czaz, инцидент случился утром 9 мая. Несколько тонн шоколада разлилось по дороге, заблокировав движение в обоих направлениях.  

Водителя фуры госпитализировали.  

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Twoja Słupca  

Из-за аварии образовалась крупная пробка. Пожарные удаляли затвердевший шоколад тёплой водой под давлением.  

Осенью 2016 года американские учёные пришли к выводу, что миру грозит исчезновение шоколада. 

Такое может произойти из-за болезни какао-деревьев – подробности здесь.  

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Twoja Słupca

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