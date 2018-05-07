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«Евровидение-2018» официально открыто: большой фотофакт с ковровой дорожки

07.05.2018 - 11:12

Вечером 6 мая в Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Евровидение».

Красную дорожку заменили на синюю для соответствия теме конкурса – океан. По дорожке прошлись делегации из 43 стран, которые примут участие в песенном конкурсе в этом году.

Завтра – 8 мая – состоится первый полуфинал, 10 мая – второй. 12 мая мир узнает имя победителя конкурса «Евровидение».

Фото: instagram.com/eurovision  

Основными претендентами на первое место букмекеры называют Израиль, Норвегию, Эстонию.

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Участник от Беларуси – певец ALEKSEEV – с композицией «Forever» споет в первом полуфинале под номером 8. Представительница России Юлия Самойлова выступит под номером 6 во втором полуфинале.

Незадолго до конкурса жюри изменило правило подсчета голосов – здесь подробнее.  

Фото: eurovision.tv

Фото: eurovision.tv

Фото: eurovision.tv. Здесь и далее фото: Andres Putting
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