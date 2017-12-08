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Невероятное чувство. Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем премии «Золотой мяч»

08.12.2017 - 17:20

Новости Португалии. Португальский футболист и нападающий клуба «Реал» Криштиану Роналду стал обладателем премии «Золотой мяч».

Футболист получил приз в пятый раз в спортивной карьере. «Золотой мяч» вручает французский журнал France Football.

До этого Роналду получал эту награду по итогам сезона в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.

Криштиану Роналду:
Мечта сбылась. Невероятное чувство. Все благодаря моей семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам и всем, кто стоял рядом со мной на протяжении многих лет.

Фото: instagram.com/cristiano

На втором месте оказался аргентинец Лионель Месси, а на третьем – Неймар.

В октябре нынешнего года Роналду стал лучшим футболистом по версии ФИФА – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/tagheuer
instagram.com/cristiano
Фото. instagram.com/cristiano
instagram.com/cristiano
Фото. instagram.com/cristiano

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