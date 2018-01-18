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Актер Джигарханян попал в больницу из-за проблем с сердцем

18.01.2018 - 17:44

Новости России. 17 января был доставлен в больницу известный актер Армен Джигарханян.

Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник из близкого окружения актера, 82-летний Джигарханян попал в медучреждение из-за осложнений с сердцем. Некоторые СМИ сообщают, что у мужчины гипертонический криз.

«А Армен Борисович Джигарханян? Это – мышеловка»

В последнее время актер готовился к новому спектаклю и каждый день ездил в театр. Может быть, к госпитализации привело то, что известный актер перетрудился.

В конце ноября 2017 года Джигарханян развелся со своей 38-летней женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

У пары не было совместного имущества, все числится за экс-супругой актера – здесь подробнее.

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