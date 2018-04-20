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Бондарчук, Навка, Летучая. 10 самых ярких образов церемонии открытия ММКФ-2018

20.04.2018 - 13:05

Новости России. 19 апреля в Москве открылся юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль.

Президент кинофестиваля Никита Михалков встречал многочисленных гостей смотра на красной ковровой дорожке. Гостями открытия стали режиссеры, актеры, певцы, продюсеры и другие деятели культуры.

Своими нарядами поклонников удивили Мария Кожевникова, Светлана Бондарчук, Ольга Зуева, Ирина Безрукова, Татьяна Навка, Елена Летучая, Сати Казанова.

Мы заглянули в социальные сети знаменитостей собрали самые яркие образы прошедшей церемонии открытия ММКФ.

На открытии кинофестиваля в минушем году по красной дорожке прошли Орнелла Мути, Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Екатерина Климова, Кристина Орбакайте, Гоша Куценко, Александр Ревва.

Instagram-обзор образов красной дорожки ММКФ-2017 (читать далее).

Фото: instagram.com/satikazanova
instagram.com/elenapegas. Елена Летучая
Фото. instagram.com/elenapegas. Елена Летучая
instagram.com/tatiana_navka. Татьяна Навка
Фото. instagram.com/tatiana_navka. Татьяна Навка
instagram.com/rudovanata. Наталья Рудова
Фото. instagram.com/rudovanata. Наталья Рудова
instagram.com/alika_smekhova. Алика Смехова
Фото. instagram.com/alika_smekhova. Алика Смехова
instagram.com/valerielanskaya. Валерия Ланская
Фото. instagram.com/valerielanskaya. Валерия Ланская
instagram.com/mkozhevnikova. Мария Кожевникова
Фото. instagram.com/mkozhevnikova. Мария Кожевникова
instagram.com/zara_music. Зара
Фото. instagram.com/zara_music. Зара
instagram.com/kabo_olga. Ольга Кабо
Фото. instagram.com/kabo_olga. Ольга Кабо
instagram.com/satikazanova. Сати Казанова
Фото. instagram.com/satikazanova. Сати Казанова
instagram.com/a030aa. Светлана Бондарчук
Фото. instagram.com/a030aa. Светлана Бондарчук

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