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Британские издания назвали 6-летнюю россиянку самой красивой девочкой в мире: фотофакт

06.12.2017 - 11:15

Новости России. Неофициальное звание «самой красивой девочки в мире» досталось россиянке Анастасии Князевой. Малышке всего шесть лет.

По информации The Daily Mail, у Анастасии Князевой уже целый легион онлайн-поклонников, которые были поражены ее кукольными лицом и яркими голубыми глазами.

Девочка уже начала свою карьеру в модельном бизнесе. Мама ребенка Анна Князева ведет страницу в Instagram, где публикует новые фото девочки.

На акканут уже подписаны более 500 тысяч человек.

Анна регулярно публикует фотографии с фотосессий, а также снимки Насти из-за кулис.

Под каждой фотографией опубликованы более ста комментариев о поразительных чертах девочки. Их оставляют поклонники со всего мира – от Индонезии до Бразилии.

Люди пишут, что она самая красивая девочка на земле. Некоторые отмечают удивительную красоту глаз ребенка и то, что она похожа на куклу.

Несмотря на огромную поддержку Анастасии, некоторые пользователи критиковали мать за то, что она позволила дочери наносить макияж в таком молодом возрасте.

Несколько лет назад в сети произвела фурор фотосессия русской семьи в обнимку с живым медведем (подробности здесь).

Мы собрали 10 фото девочки со страницы в соцсети, которую ведет мама Анастасии.

Фото: instagram.com/anna_knyazeva_official
instagram.com/anna_knyazeva_official
Фото. instagram.com/anna_knyazeva_official
instagram.com/anna_knyazeva_official
Фото. instagram.com/anna_knyazeva_official
instagram.com/anna_knyazeva_official
Фото. instagram.com/anna_knyazeva_official
instagram.com/anna_knyazeva_official
Фото. instagram.com/anna_knyazeva_official
instagram.com/anna_knyazeva_official
Фото. instagram.com/anna_knyazeva_official
instagram.com/anna_knyazeva_official
Фото. instagram.com/anna_knyazeva_official
instagram.com/anna_knyazeva_official
Фото. instagram.com/anna_knyazeva_official
instagram.com/anna_knyazeva_official
Фото. instagram.com/anna_knyazeva_official
instagram.com/anna_knyazeva_official
Фото. instagram.com/anna_knyazeva_official
instagram.com/anna_knyazeva_official
Фото. instagram.com/anna_knyazeva_official

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Фото: instagram.com/polina.tkach
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