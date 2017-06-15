Что читает, где отдыхает и кто такой Клаус: обзор Instagrama Равшаны Курковой

Фото. Часто делится фото со съемок. Это кадр из сериала «А у нас во дворе», который был смонтирован еще в 2014 году, но вышел на экраны только сейчас. Куркова рассказывает о своей героине: «Мавлюда мне очень симпатична – она сильная, мудрая, неравнодушная, честная, отважная, хорошая женщина, сумевшая сохранить себя, свои принципы и достоинство, несмотря ни на какие трудности и обстоятельства жизни».
Фото. Любит читать. Девушка публикует фото с книгами или просит подписчиков посоветовать самую интересную книгу, которую они читали.
Фото. Кот – настоящая звезда ее странички. Питомца по имени Клаус Куркова называет самым лучшим и регулярно публикует его новые фото. Его порода – девон-рекс.
Фото. Под этим фото с подписью «50 оттенков серого» актриса просила пользователей найти на снимке ее кота.
Фото. Кроме Клауса на странице девушки много кадров с другими животными – собаками разных пород и даже тигром.
Фото. Благодарит подписчиков за рисунки, которые они ей посвящают.
Фото. Равшана Куркова с мамой. В одном из постов актриса поделилась историей про свою бабушку. Продолжение под следующим фото, на котором изображена бабушка актрисы.
Фото. Работала акушером в роддоме Ташкента. «В 1944 году в Ташкентский мединститут принимали без экзаменов. Моя бабушка поступила в него, имея за плечами шесть классов образования. Молодой девчонкой работала на фабрике, спала по два часа в сутки, много и упорно училась и закончила институт! В 25 лет бабушка вышла замуж и прожила с моим дедулей всю жизнь, воспитав не только своих троих детей, но и меня. Сегодня моей любимой бабуле-аяжон исполнилось бы 92 года. Все бы отдала, чтобы её обнять. Вечная любовь».
Фото. Любит путешествовать. Публикует фотографии из поездок. Это и Таиланд, и Мальдивы, и Испания, и Россия, и Болгария.
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Фото. «9 спектаклей + репетиции нового - так проходит моя неделя». ❤️#ялюблюсвоюработу #репетициялюбовьмоя
Фото. «Пробы мечты с Рэйфом Файнсом».
Фото. Публикует свои образы с различных мероприятий. Фото сделано на фестивале «Кинотавр».
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Фото. «И все-таки, у меня работа мечты. Скоро... готовим сюрприз с командой».
Фото. Кинотавр-2016.
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