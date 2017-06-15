Что читает, где отдыхает и кто такой Клаус: обзор Instagrama Равшаны Курковой

Новости России. 14 июня в Сочи завершился фестиваль «Кинотавр». После торжественной церемонии закрытия зрителям показали фильм из внеконкурсной программы смотра – романтическую комедию «Про любовь. Только для взрослых». Режиссером картины выступил Павел Руминов, а одну из ролей сыграла актриса Равшана Куркова.

Мы заглянули в Instagram актрисы, посмотрели, чем она делится с подписчиками и собрали подборку лучших фото 36-летней актрисы.