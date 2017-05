Это «Нелюбовь»? Продюсер Александр Роднянский ведет дневник Каннского кинофестиваля в социальных сетях

С 17 по 28 мая уже в 70-ый раз в Каннах проходит один из самых значимых международных кинофестивалей. Среди гостей на Лазурном берегу были Педро Альмадорвар, Джессика Честейн, Николь Кидман, Моника Беллуччи, Марион Котийяр, Арнольд Шварценеггер.

Однако наше внимание обращено на команду нового фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», который участвует в основной конкурсной программе и весьма доброжелательно был принят критиками. Уже в конце этой недели станет известно, будет ли российская семейная драма среди лауреатов фестиваля.

О том, что Звягинцев является одним из лауреатов Канн мы уже писали.

Дневник фестиваля ведет на своей странице в Instagram продюсер фильма – Александр Роднянский. Он вместе с режиссером и актерской группой прибыл во Францию, чтобы представить фильм. Который, кстати, открывал показ фильмов конкурсной программы фестиваля. Мы посмотрели, что публикует в социальных сетях продюсер Роднянский и актриса Марьяна Спивак, которая сыграла главную роль в «Нелюбви».

За неделю до фестиваля Александр Роднянский анонсировал, то что он будет освещать события из Канн.

«Следующая неделя будет полна сообщениями про «Нелюбовь» Андрея Звягинцева: мы расскажем про дату выхода фильма в российский прокат, назовем компанию, которая будет его выпускать, в середине недели покажу вам первый постер фильма, а к пятнице, надеюсь, смогу поделиться и тизером нашего трейлера. 16-го уже отправляемся в Канны». Ниже мы собрали фотографии и подписи к ним со страницы продюсера.

Фото: alexander.rodnyansky. «Пару дней назад IndieWire опубликовал топ самых ожидаемых фильмов Каннского фестиваля. В этом списке оказалась и «Нелюбовь». Я бы вряд ли стал обращать ваше внимание на комплиментарное упоминание нашего фильма, но в этом тексте одна фраза меня обрадовала. «At a time when Russia’s international standing couldn’t be more complicated, Zvyagintsev is ideally positioned to put an uncompromising human face on it». В вольном переводе эта фраза звучит примерно так: «во времена максимально неоднозначного отношения международного сообщества к России, Звягинцев идеально подходит для того, чтобы придать России бескомпромиссно человеческое лицо». Ведь это очень точное замечание: упоминания России сегодня в международной прессе связаны с хорошо известными политическими обстоятельствами. Редко когда вспоминают нашу музыку или литературу, наше жанровое кино практически никогда не вырывается за пределы языковых границ. В результате для очень многих западных интеллектуалов содержательное авторское кино на главных международных фестивалях является единственным свидетельством о том, как живем, что думаем, о том, что мы за люди».

Фото: alexander.rodnyansky. «Канны. 2 часа ночи. Мы уже третий час занимаемся рассадкой наших гостей на премьеру. Это одна из самых сложных предпремьерных задач – фестиваль предоставляет авторам фильмов какое-то количество билетов, которых всегда недостаточно... Главный зал Каннского кинофестиваля, названный по понятной причине Люмьер, очень велик (2400 мест), но так же и велико и число желающих посмотреть конкурсные фильмы. Вчера вечером сотрудники фестивального протокола сказали, что у перекупщиков цена на премьеру «Нелюбви» перевалила за 4 000 евро. На «Левиафан» билеты стоили больше 2000 евро. Надеюсь, мы всех друзей рассадили, никого не забыли и не обидели».

Фото: alexander.rodnyansky. «Всего несколько минут перед тем, как мы пойдем по красной ковровой дорожке перед сотнями фотографов из всех стран мира. Уже прошли гости премьеры: Ума Турман, Робин Райт, Ванесса Редгрейв, Адриана Лима, Эмили Ратаковски, режиссер фильма «Тимбукту» Абдеррахман Сиссако и мой друг оскароносный режиссёр Режис Варнье, а сейчас пойдем мы с Андреем Звягинцевым, Михаилом Кричманом, Алексеем Розиным и Марьяной Спивак. Публика уже в зале и смотрит трансляцию с дорожки на огромном экране. Остаётся 5 минут до премьеры».

Фото: alexander.rodnyansky. «Никто, естественно, не знает про настроения жюри, все с наградами определится только на церемонии закрытия. А пока для участников фестиваля единственным индикатором конкуренции, за которым можно следить, являются оценки Jury Grid в журнале Screen International. Панель из ведущих кинокритиков из разных стран, представляющих влиятельные издания - LA Times, Il Fatto Quotodiano, Libération, Positif, Time, Медуза, Die Zeit, Bangkok Post и сам Screen International - выставляют свои оценки фильмам, показанным в конкурсе, и на их основании и определяется финальный балл. Повторюсь, это не оценка шансов того или иного фильма на приз жюри, это солидарное мнение критиков. И не скрою - приятно, что после показа первых четырёх фильмов, мы впереди».

Фото: alexander.rodnyansky. «Андрей Звягинцев на очередной фотосессии. Подходит к концу второй из международных пресс-дней. На данную минуту Андрей поговорил со 104 журналистами из 22 стран. Для него фестиваль – это всегда тяжёлая работа. Многим эта фраза покажется лукавым преувеличением, хотя, честное слово, это правда – в 9:00 интервью начинаются и, если повезет, в 19:00 заканчиваются. Все организованно жёстко, разбито на отрезки по 10 и 15 минут, за порядком следит специализирующееся на работе с прессой агентство».

Фото: alexander.rodnyansky. «Есть недобрая ирония в том, что Каннский кинорынок проводится на Лазурном берегу, рядом с тёплым морем и пляжами, потому что для подавляющего большинства людей, приезжающих на Каннский фестиваль, он проходит в отелях, в пластиковых офисах внутри Дворца фестиваля и в бесконечных встречах. Я спросил вчера одного из руководителей международного подразделения крупной студии планирует ли он сходить в кино на конкурсные фильмы? Но когда же мне ходить в кино, все мои дни здесь – это бесконечные разговоры с представителями наших европейских офисов: от Исландии до Греции. Каждый день расписан по минутам и на сказочный пейзаж за окном можно только смотреть с завистью».

Фото: alexander.rodnyansky. «Но если море рядом, странно было бы им не воспользоваться? Поэтому главные power-lunches и закрытые вечеринки проводятся знаменитыми миллиардерами на своих яхтах. Пол Аллен и Леонард Блаватник собирают гостей много лет. Естественно, на этих мероприятиях, где звезды Голливуда первой величины, крупные режиссеры и руководители студий-меджеров теснятся в очереди в буфет, фотографировать нельзя. Все заклеено предупреждениями: no photos/no social media. Это важно, чтобы селебы могли расслабиться и побыть собой. А яхтами можно полюбоваться издалека».

Фото: alexander.rodnyansky. «Вчера вечером в Каннах была самая звездная красная дорожка. Фестиваль отмечал свой 70-й день рождения с размахом: знаменитые актеры и режиссеры, актрисы и продюсеры приехали поздравить с юбилеем главный кинофестиваль планеты и выглядело это, признаюсь, грандиозно. по дорожке шли режиссеры-обладатели Золотой пальмовой ветви, актеры и актрисы, выигрывавшие призы в своих категориях, председатели жюри прошлых лет, а затем в большом зале самые именитые гости получили возможность поздравить фестиваль со сцены. Трогательную речь, такую апологию фэнтези и эскейпизма, произнес со сцены режиссер Гильермо дель Торро. Он ужасно волновался, запинался и даже в какой-то момент сказал, что переживает, не умрет ли он, весьма упитанный мужчина, прямо тут на сцене от инфаркта. А о том, кто именно приехал вчера в Канны, можно судить по этой закулисной фотографии с юбилейного фотоколла - попробуйте опознать всех, изображенных на снимке. Поверьте, случайных людей там нет».

Фото: alexander.rodnyansky. «Закончился каннский кинорынок. Это событие не только индустриальное, для участников фестиваля закрытие рынка означает, что перестали выходить ежедневные выпуски журнала Screen International с таблицей оценок фестивальных фильмов. Так что сегодня я выложу ее в последний раз за этот фестиваль. На фотографии финальная таблица с результатами: здесь не учтены оценки еще семи фильмов, хотя реакция критики на многие из них уже известна. Закрытие рынка - это для нас еще и повод подвести итоги международных продаж «Нелюбви», которыми для нас занимается компания Wild Bunch. «Нелюбовь» выйдет в кинотеатральный прокат по всему миру, включая США, Китай, все европейские страны, а также Канаду, страны Латинской Америки, Австралию и ключевые территории Ближнего Востока».

Фото: alexander.rodnyansky. «Перед каждой премьерой у Дворца фестивалей толпятся мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях. В руках они держат таблички, на которых написано одно слово – Invitation (это происходит вечером перед премьерой конкурсного фильма). На табличке может быть и название той картиы, на которую они пытаются попасть (так происходит у дворца и днем). Как правило, таким людям везет и им перепадает лишний билетик. Вчера вечером выходы на красную дорожку были заполнены симпатичными молодыми девушками в вечерних платьях, ведь вечером здесь показывали новый фильм с Робертом Паттисоном Good Times. Но я вам хотел показать других ребят – они искали билеты на показ двух серий сериала Twin Peaks. Надеюсь, что им повезло».