﻿ Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Цое включен в основной конкурс Каннского фестиваля | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Цое включен в основной конкурс Каннского фестиваля

12.04.2018 - 16:21

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в основную программу Каннского кинофестиваля.

Фестиваль пройдет с 8 по 19 мая на Лазурном берегу. Фильм «Лето» рассказывает о малоизвестных фактах из биографии легендарного музыканта Виктора Цоя. Действие происходит летом 1981 года.

Исполнителями главных ролей в картине стали Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь.

Ирина Старшенбаум:
Фильм «Лето» нашего любимого мастера Кирилла Серебренникова и лучших продюсеров едет на основной конкурс Каннского кинофестиваля. Спасибо всем, кто делал это кино за свободу и любовь! За лучшее лето в жизни! За возможность творить, дружить и сниматься в этом фильме! Ура!!!

Фото: instagram.com/starshenbaum

Рома Билык:
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в главный конкурс Каннского фестиваля. Друзья, я поздравляю всех нас с этой прекрасной новостью!

Режиссер Кирилл Серебренников смонтировал картину, когда находился под домашним арестом.

Фото: instagram.com/hype.film

Фильмы режиссера уже принимали участие в Каннском кинофестивале. Картина «Ученик» была представлена в конкурсе «Особый взгляд» два года назад.

«(М)Ученик» Кирилла Серебренникова и история побед российского кино на Каннском фестивале (читать далее).

Фото: instagram.com/romanbilyk

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»
Фото: gettyimages.com
Супергерои, шпионы, подруги Оушена: назван топ-10 самых ожидаемых фильмов лета
Мировой кинопрокат по итогам 2017 года установил рекорд выручки – 40 миллиардов долларов
Мировой кинопрокат по итогам 2017 года установил рекорд выручки – 40 миллиардов долларов
Фото: imdb.com
Тарантино, Коппола, Скотт: названы худшие фильмы лучших режиссеров
«PROзвёзд». Кэмерон Диаз уходит из кино, а Ольга Бузова запускает свою криптовалюту
В Саудовской Аравии откроют кинотеатр: увеселительные заведения были запрещены с 1980-х годов
В Саудовской Аравии откроют кинотеатр: увеселительные заведения были запрещены с 1980-х годов
Фото: imdb.com
Стивен Спилберг: новым Индианой Джонсом может стать женщина
Фото: instagram.com/soyuzmultfilm.official
Более 14 миллионов просмотров за сутки: реакция сети на первую серию продолжения Простоквашино
Все новости по теме Кино
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru