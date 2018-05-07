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Главное слово «преемственность». Чем запомнится инаугурация Владимира Путина – репортаж СТВ

07.05.2018 - 20:35

Новости России. Присяга принесена. 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность Президента России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве прошла его инаугурация. Запомнится она, прежде всего, многочисленными изменениями в протоколе. В Конституции порядок не прописан. Поэтому каждый раз появляются новые элементы. На этот раз их было особенно много. Маленькой сенсацией стало появление Путина в автомобиле серии «Кортеж». Хотя ранее сообщалось, что от российского лимузина отказались, ввиду «сыроватости» модели.

Но лимузин с так называемым «царь-двигателем» на 800 лошадиных сил все-таки появился. Сама церемония, состоявшаяся в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, собрала более 5 тысяч приглашенных. Среди которых были не только российские чиновники и знаменитости, но и голливудские звезды такие, как Стивен Сигал с женой.

Игорь Позняк, СТВ:
«Посвящаю» именно так в точности в переводе с латинского звучит слово «инаугурация». Для любого государства это не просто красивая церемония, а очень важный политический момент, где по мельчайшим деталям, а иногда и между строк  можно определить чего же ждать от страны и от этого президента в ближайшие годы. В истории современной России эта инаугурация стала седьмой. И вот уже в четвертый раз ее главным действующим лицом становится  Владимир Путин.

Президентский кортеж, о котором так много спорили в последние дни, все же был. Правда, переезжает Путин не из дома правительства, как 6 лет назад, а всего несколько десятков метров из рабочей резиденции в парадную – Большой Кремлевский дворец. И ровно в полдень заходит в Андреевский зал. 

На мартовских выборах Путин показал лучший результат за всю историю его участия в избирательных кампаниях – 76,7 % голосов избирателей. Для него это будет четвертый президентский срок. В общей сложности Путин занимал высший государственный пост в стране 14 лет, с 4-летней паузой на работу в правительстве. 7 мая он обрел полномочия главы государства до 2024 года.

Игорь Задорин, директор международного исследовательского агентства «Евразийский монитор» (Росси):
Для меня главное слово очередного срока президентства Путина – это «преемственность». Мне кажется, основная миссия этого срока это как раз плавная, гармоничная и приемлемая для всех основных политических субъектов передача власти следующему поколению.

Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера

Вызовы во внешней политике, прорыв во внутренней пожалуй, ключевые слова российского лидера сегодня. Здесь-то эксперты и пытаются читать между строк: чего же ждать от Президента Путина?


Кирилл Коктыш, политолог, доцент МГИМО (Россия):
Система координат сейчас будет устанавливаться новая. Понятно, что старая эпоха безвозвратно минула и проблема в том, что новая еще не наступила. Это очень опасно. Потому что это затянувшееся тактическое противостояние, оно на самом деле несет в себе очень существенную опасность. Чем быстрее установиться новая система координат с учетом нового баланса России. Все-таки Штаты дважды признали, что Россия является сверхдержавой.

Уже вступивший в должность глава государства Российского выходит на Соборную площадь, где принимает парад Президентского полка. Его еще называют «визитной карточкой Кремля». Именно этот полк несет дежурство на посту номер один у Могилы Неизвестного Солдата. Здесь же впервые, кстати, и волонтеры, которые принимали активное участие в избирательной кампании. 

Владимир Путин вступает в должность в не самых простых  для России внешних условиях. Череда международных скандалов, санкции – в общем, сплошные вызовы, о которых много говорит президент. А вот что ожидает белорусско-российские отношения? 

Между Москвой и Минском не раз бывали разногласия и газовые, и нефтяные, и молочные. Но чаще всего именно президенты ставили в этих спорах точку. Взаимопонимание между первыми лицами наших государств существует.

Сергей Рекеда, директор центра изучения перспектив интеграции (Россия):
По сути, те споры, которые между нашими странами возникают, они и демонстрируют тот факт, что наш диалог строиться на национальных интересах каждой из стран.

Игорь Позняк:
Впрочем, главная интрига дня вовсе не инаугурация, а имя нового премьер-министра России. Наличная с полудня Дмитрий Медведев находится в статусе исполняющего обязанности, но уже спустя 3 часа, вступивший в должность президент, вносит его же кандидатуру на рассмотрение Госдумы. Что не стало неожиданностью, особенно после заявления Путина о необходимости преемственности во власти.

Главное слово «преемственность». Чем запомнится инаугурация Владимира Путина – репортаж СТВ

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