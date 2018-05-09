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Хозяйка горы: как будет выглядеть номер россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»

09.05.2018 - 14:42

Новости России. Стали известны детали номера представительницы России на «Евровидении» Юлии Самойловой.

Во время исполнения композиции «I Won't Break» певица будет находиться на вершине горы. На ней будут отображаться проекции с изображениями природы, воды и огня.  

Фото: instagram.com/eurovision

Коляски Юлии Самойловой не будет видно. Это одно из решений режиссеров номера – продемонстрировать не человека с ограниченными возможностями, а артиста. 

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Фото: eurovision.tv

Кроме исполнительницы на сцене будут находить три бэк-вокалиста и два танцора из балета Аллы Духовой «Тодес» – Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина. Они делятся фото с репетиций в социальных сетях. 

Фото: instagram.com/ildaryoung

Фото: eurovision.tv

Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале 10 мая. Ее порядковый номер – шесть.

Фото: instagram.com/ildaryoung

Накануне – 8 мая – состоялся первый полуфинал конкурса. Из 19 участников в финал вышли десять исполнителей.

Представитель Беларуси Alekseev в финал не попал (читать далее).

Фото: eurovision.tv
instagram.com/ildaryoung
Фото. instagram.com/ildaryoung
instagram.com/ildaryoung
Фото. instagram.com/ildaryoung

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