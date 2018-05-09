Хозяйка горы: как будет выглядеть номер россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»

Новости России. Стали известны детали номера представительницы России на «Евровидении» Юлии Самойловой.
Во время исполнения композиции «I Won't Break» певица будет находиться на вершине горы. На ней будут отображаться проекции с изображениями природы, воды и огня.
Фото: instagram.com/eurovision
Коляски Юлии Самойловой не будет видно. Это одно из решений режиссеров номера – продемонстрировать не человека с ограниченными возможностями, а артиста.
«Дикие будни. Ураган эмоций и мыслей»: чем удивит Самойлова на конкурсе – здесь подробнее.
Фото: eurovision.tv
Кроме исполнительницы на сцене будут находить три бэк-вокалиста и два танцора из балета Аллы Духовой «Тодес» – Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина. Они делятся фото с репетиций в социальных сетях.
Фото: instagram.com/ildaryoung
Фото: eurovision.tv
Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале 10 мая. Ее порядковый номер – шесть.
Фото: instagram.com/ildaryoung
Накануне – 8 мая – состоялся первый полуфинал конкурса. Из 19 участников в финал вышли десять исполнителей.
Представитель Беларуси Alekseev в финал не попал (читать далее).