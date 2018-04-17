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Как работает система распознавания лиц, которую внедряют в аэропортах России?

17.04.2018 - 22:34

Новости России. В российских аэропортах внедряются системы распознавания лиц. Пилотное тестирование программы уже завершили в Домодедово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точность идентификации по результатам испытания составила более 90 %. Сама проверка проходила на одном из терминалов. Базу для тестирования сформировали из фотографий сотрудников аэропорта.

Программа анализировала информацию, поступающую с видеокамер в режиме реального пассажиропотока, и распознавала лица, а также сопоставляла данные с архивными видеозаписями. Технология в дальнейшем будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.

Как работает система распознавания лиц, которую внедряют в аэропортах России?

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