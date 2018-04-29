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«Массовый перегрев»: на территории Европы Telegram работает со сбоями

29.04.2018 - 11:11

Новости России. Telegram может работать с перебоями. Об этом предупредил пользователей мессенджера Павел Дуров на странице в Twitter.  

«Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов. Извините за неудобства – проблема решается», – говорится в сообщении.  

Напоминаем, 16 апреля в России началась блокировка Telegram.  

Причиной стал отказ компании передать ФСБ ключи шифрования мессенджера – подробнее здесь.  

Фото: скриншот с сайта Down Detector

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