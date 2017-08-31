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Певица Линда попала в ДТП в Москве

31.08.2017 - 12:37

Новости России. 30 августа певица Линда попала в ДТП в центре Москвы.

Инцидент случился в темное время суток. Певица вместе с родственницей переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время  на них наехал грузовик, который после столкновения с пешеходами, продолжил движение.

Водитель был задержан. По его словам, он не справился с управлением транспортного средства.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали помощь. Линду выписали из медучреждения без госпитализации.

Певица отметила, что они сгруппировались, увидев грузовик, и упали под колеса. Это, вероятно, помогло женщинам остаться в живых.

Фото: instagram.com/lindageyman

Линда более 20 лет на сцене. Настоящее имя женщины – Светлана Гейман. Исполняет электронную музыку. Самым известным альбомом исполнительницы является диск «Ворона», который вышел в 1996 году. Его было продано более 1.5 миллионов экземпляров.

В одном из интервью Линда рассказывала, что она развивается творчески и продолжает делать то, что было изначально.

«Если я не появляюсь на телеэкранах и в телеэфирах, это не значит, что я куда-то пропадаю.  У меня была масса интересных музыкальных проектов» –  здесь подробнее.

Фото: instagram.com/lindageyman

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