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После продолжительной болезни скончался актёр Михаил Державин

10.01.2018 - 10:25

Новости России. На 82 году жизни скончался ведущий актёр Московского театра сатиры Михаил Державин.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на театр, актёр умер «после продолжительной тяжёлой болезни». О дате прощания и похорон сообщат позже.

Михаил Державин родился в семье народного артиста РСФСР Михаила Державина и его супруги Ираиды. Михаил Державин известен своими ролями в театре и кино. Среди самых известных его работ картины: «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Старые клячи», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя». Более 13 лет был ведущим юмористической телепередачи «Кабачок 13 стульев». Вместе с другом Александром Ширвиндтом выступал с эстрадными номерами и вел «Утреннюю почту».

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