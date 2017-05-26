новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Развитие цифровой экономики и сотрудничество в сфере сельского хозяйства: что обсуждали на встрече премьеров стран ЕАЭС

26.05.2017 - 21:27

Новости Беларуси. Страны Евразийского экономического союза составят план-график по ускоренному устранению барьеров во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принципиальное решение принято 26 мая в Казани, где прошла встреча премьеров стран ЕАЭС.

Главы правительств обсудили широкий блок вопросов, среди них – развитие цифровой экономики и сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Касательно последнего участники сошлись во мнении:

углублять кооперацию, чтобы сельхозпроизводители обрели уверенные позиции на рынках третьих стран.

Также в Казани сегодня состоялось заседание премьер-министров стран СНГ. По итогам подписан пакет соглашений: в сфере использования атомной энергии, о сотрудничестве в области противодействия производству и распространению контрафактной продукции.

Развитие цифровой экономики и сотрудничество в сфере сельского хозяйства: что обсуждали на встрече премьеров стран ЕАЭС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусские производители смогут участвовать в госзакупках в России
Белорусские производители смогут участвовать в госзакупках в России
«2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации». Итоги саммита ЕАЭС в Бишкеке
«2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации». Итоги саммита ЕАЭС в Бишкеке
Саммит ЕАЭС в Бишкеке: о чем говорили президенты
Саммит ЕАЭС в Бишкеке: о чем говорили президенты
«Юридическая ценность равна нулю». Реакция премьер-министра Молдовы на подписание меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС
«Юридическая ценность равна нулю». Реакция премьер-министра Молдовы на подписание меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС
Саммит глав ЕАЭС в Бишкеке: важно формировать общий электроэнергетический рынок внутри союза
Саммит глав ЕАЭС в Бишкеке: важно формировать общий электроэнергетический рынок внутри союза
Владимир Макей о ЕАЭС: Присоединение к этой организации не должно происходить автоматически
Владимир Макей о ЕАЭС: Присоединение к этой организации не должно происходить автоматически
Александр Лукашенко призывает участников ЕАЭС активнее создавать зоны свободной торговли с третьими странами
Александр Лукашенко призывает участников ЕАЭС активнее создавать зоны свободной торговли с третьими странами
14 апреля ЕАЭС предоставил Молдове статус страны-наблюдателя
14 апреля ЕАЭС предоставил Молдове статус страны-наблюдателя
Все новости по теме ЕврАзЭС
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru