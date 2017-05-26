Развитие цифровой экономики и сотрудничество в сфере сельского хозяйства: что обсуждали на встрече премьеров стран ЕАЭС

Новости Беларуси. Страны Евразийского экономического союза составят план-график по ускоренному устранению барьеров во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принципиальное решение принято 26 мая в Казани, где прошла встреча премьеров стран ЕАЭС.

Главы правительств обсудили широкий блок вопросов, среди них – развитие цифровой экономики и сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Касательно последнего участники сошлись во мнении:

углублять кооперацию, чтобы сельхозпроизводители обрели уверенные позиции на рынках третьих стран.

Также в Казани сегодня состоялось заседание премьер-министров стран СНГ. По итогам подписан пакет соглашений: в сфере использования атомной энергии, о сотрудничестве в области противодействия производству и распространению контрафактной продукции.