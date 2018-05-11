﻿ Сборная России впервые уступила на ЧМ по хоккею в Дании | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Сборная России впервые уступила на ЧМ по хоккею в Дании

11.05.2018 - 00:54

Новости России. Сборная России впервые уступила на нынешнем чемпионате мира по хоккею.

Российская команда проиграла сборной Чехии в овертайме со счетом 4:3.

У россиян отличились Нестеров, Григоренко и Барабанов. А у команды Чехии шайбы в ворота соперника забросили Крейчи и Яшкин, Пастряк отличился дублем.

Эта победа стала для сборной Чехии третьей. Российская команда впервые на этом турнире проиграла.

Букмекеры назвали вероятного победителя ЧМ по хоккею

Чешская команда 11 мая сыграет с белорусской сборной. Пока команде Беларуси не удалось одержать ни одной победы на ЧМ по хоккею.

Накануне белорусы проиграли команде Швейцарии – здесь подробнее.

Фото: twitter.com/russiahockey

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Константин Кольцов, сборная Беларуси по хоккею
Кольцов, Граборенко и Мильчаков прокомментировали игру белорусов на Чемпионате мира по хоккею
Глава Международной федерации хоккея подтвердил, что Чемпионат мира по хоккею 2014 года состоится в Беларуси
Виталий Коваль
Чемпионат мира по хоккею. Почему белорусы заняли едва не последнее место?
Чемпионат мира по хоккею
Чемпионат мира по хоккею. Белорусы одержали пока лишь одну победу, а Мезин самовольно покинул сборную
Мартин Кеглер, член правления Австрийской хоккейной федерации
Член правления Австрийской хоккейной федерации: Нам непонятно, почему некоторые европейские политики хотят отобрать право проводить в Беларуси чемпионат мира по хоккею
Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Russia Today
Лукашенко – о возможном переносе чемпионата мира по хоккею-2014 из Беларуси: Это чисто политизированный процесс, он ничего не имеет общего со спортом
Фото: vk.com/by_hockey
5:2. Сборная Беларуси проиграла Швейцарии на ЧМ по хоккею
Фото: vk.com/by_hockey
9 мая сборная Беларуси сыграет с Швейцарией на ЧМ по хоккею
Все новости по теме Чемпионат мира по хоккею
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru