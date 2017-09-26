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Скончалась звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова

26.09.2017 - 16:22

Новости России. 26 сентября скончалась российская актриса Наталья Юнникова, которая была известна по роли следователя Василисы в сериале «Возвращение Мухтара». Юнниковой было 37 лет.

Информация о смерти актрисы была опубликована в группе «ВКонтакте», посвященной Наталье Юнниковой.

Как сообщал ранее ряд российских СМИ, актриса неудачно упала в собственной квартире, ударилась головой и была доставлена в больницу с кровоизлиянием в мозг. Женщину ввели в искусственную кому. Актриса, не приходя в сознание, скончалась.

У женщины остался 11-летний сын.

Кроме роли в знаменитом сериале в послужном списке у Натальи Юнниковой роли в сериалах «Кухня», «Ермоловы», «Диверсант 2:Конец войны», «Татьянин день».

Фото: vk.com/junnikova

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