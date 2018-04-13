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Суд постановил заблокировать мессенджер Telegram в России

13.04.2018 - 12:31

Новости России. Иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России удовлетворен.

По информации РИА Новости из зала суда, Роскомнадзору разрешили привести меру в исполнение немедленно. Мессенджер разблокируют только если ФСБ будут предоставлены ключи шифрования от сервиса.

На заседании не присутствовали юристы Telegram, потому что его создатель – Павел Дуров – против того, что «легитимировать откровенный фарс». Представители мессенджера планируют обжаловать приговор.

Как сообщают ФСБ и Роскомнадзор, отказ предоставить ключи шифрования угрожает интересам государства и общества.

Иск в суд был подан Роскомнадзором 6 апреля. Он пообещал не проводить блокировку до решения суда. 12 апреля Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке Telegram, если иск будет удовлетворен.

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