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У хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь Таисия

23.01.2017 - 22:12

Новости России.  У нападающего хоккейного клуба ЦСКА Ивана Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь. Девочку назвали Таисией.

Счастливое событие в семье хоккеиста и певицы произошло в минувшую субботу. А о прибавлении в семье Телегин рассказал во время матча звезд КХЛ, проходящем в Уфе. В честь рождения дочери Ивану Телегину подарили неваляшку.



Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Спортсмен посвятил победу новорожденной дочери.

Телегин и Пелагея узаконили отношения в июне 2016 года. Торжество прошло в обстановке строжайшей секретности. На церемонии присутствовали только родственники и близкие друзья пары.

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Пелагея

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