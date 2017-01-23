У хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь Таисия

Новости России. У нападающего хоккейного клуба ЦСКА Ивана Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь. Девочку назвали Таисией.



Счастливое событие в семье хоккеиста и певицы произошло в минувшую субботу. А о прибавлении в семье Телегин рассказал во время матча звезд КХЛ, проходящем в Уфе. В честь рождения дочери Ивану Телегину подарили неваляшку.





Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Спортсмен посвятил победу новорожденной дочери.



Телегин и Пелагея узаконили отношения в июне 2016 года. Торжество прошло в обстановке строжайшей секретности. На церемонии присутствовали только родственники и близкие друзья пары.