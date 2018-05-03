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В центре Москвы во время драки со стрельбой погиб мужчина

03.05.2018 - 12:58

Новости России. В центре Москвы произошла драка со стрельбой. В результате происшествия погиб мужчина.

По информации РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все произошло на улице Щепкина. Полицейские, которые приехали на место происшествия, обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами.

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу Москве, в ночь со второго на третье мая 36-летний мужчина в ходе бытового конфликта нанес 32-летнему знакомому удар ножом. Пострадавший скончался от полученных ран на месте конфликта.

Подозреваемый установлен. Продолжается расследование.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: moscow.sledcom.ru

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