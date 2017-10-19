В Иркутске на Stand-Up выступлении блогера BadComedian образовалась давка

Новости России. На Stand-Up выступлении известного российского видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов) в клубе «Бензин» в Иркутске произошла давка.

Об этом Евгений сообщил на своей странице в социальных сетях. Он обвинил учредителей клуба в недостойном отношении к людям, которые пришли на выступление блогера.

Баженов призвал артистов никогда не работать с этой площадкой. «Бонусами» от работы с клубом BadComedian назвал «наглую ложь о вместимости зала, а следовательно давку».

Евгений Баженов, видеоблогер:

Подобное поведение должно быть наказано.

P.S. А потом спрашивают, а каким образом может случиться «Хромая лошадь» (пермский клуб, где зимой 2009 года произошел пожар, в котором погибли 156 человек из-за несоблюдения правил пожарной безопасности – прим. ред.), да вот таким, если бы, не дай бог, подобное случилось здесь, сгорели бы вообще все.

Евгений Баженов. Фото: vk.com/evgencomedian

Дмитрий, очевидец событий в клубе Иркутска, рассказывал, что одной девушке стало плохо уже во время выступления.

Дмитрий, очевидец (комментарий Вести. Иркутск):

Шло выступление, было достаточно тесно и уже в этот момент человеку одному стало плохо.

Учредитель клуба в этом же сюжете рассказал, что они не являются организаторами концерта и предоставляли площадку в аренду.

Анатолий Маркидонов, учредитель клуба (комментарий Вести. Иркутск):

Я сделал запрос в станцию скорой помощи – вызывалась ли на этот адрес вчера карета скорой помощи. Ни одной кареты скорой помощи не вызывалось. Могу привести пример, что за день до этого у нас выступал артист Noize MC. Примерно такое же количество людей было, но все спокойно вышли.

Некоторые обвинили видеоблогера в том, что давки удалось бы избежать, если бы в продажу поступило меньшее количество билетов.

Через несколько дней после первого поста Евгений Баженов прокомментировал слова учредителя клуба в Иркутске, где отметил, что заявленная вместимость зала в клубе была 1000 человек. И прикрепил документы, подтверждающие этот факт.

Фото: vk.com/evgencomedian

Евгений Баженов:

Заявленная вместимость – 1000 человек. Сказали, что комфортно будет 800. А оказалось, что клуб не вмещает и 700. Мои организаторы и продавали эти билеты, исходя из информации от клуба.

Продано было около 750 билетов, из них пришло 708, и на входе билет приобрели ещё 8 человек, ведь стало быстро понятно, что учредители/представители площадки «Бензин» в Иркутске продажи билетов на входе остановили, когда стало ясно, что пришло 400 человек, а зал уже плотно забит. Ну да ладно, это детали.

Видеоблогер призвал органы проверить клуб.

Евгений Баженов:

Хочется поговорить про учредителя самого клуба «Бензин» в Иркутске, который внезапно ни при чём! При этом его коллеги-учредители подписывают договор, в котором указана вместимость в 1000 человек, также его представители в сообщениях говорят, что площадка вмещает 1000, но комфортно будет при 800, но учредитель естественно не при чём.

Фото: vk.com/evgencomedian

Отдельно BadComedian поблагодарил зрителей из Иркутска, которые пришли на его выступление. Он отметил, что они даже в такой ситуации умудрились смеяться.