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В Казани на 60 году жизни скончался военный корреспондент и основатель ANNA-News

06.05.2018 - 10:47

Новости России. В Казани на 60 году жизни скончался основатель информационного агентства ANNA-News Марат Мусин. 5 мая об этом стало известно от одного из сотрудников агентства.  

«AnnaNews с прискорбием сообщает о смерти основателя и лидера нашего агентства Марата Мазитовича Мусина. Приносим искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям. Вечная память», – сообщается на странице агентства в Twitter.  

Марат Мусин родился 16 февраля 1959 года в Москве. Окончив школу с математическим уклоном, в 1975 году Мусин поступил на мехмат МГУ. В 1982 мужчина продолжил учёбу в аспирантуре того же университета, а в 1987 году защитил кандидатскую диссертацию.  

В 1990-1992 годах Марат Мазитович работал над созданием первых в России телекоммуникационных торговых онлайн-площадок.  

В 1993 году Мусин возглавил создание системы защиты информации и безопасности функционирования структур Верховного совета РФ. Он работал над обеспечением сохранности информационных ресурсов Центрального банка, предотвращением утечек данных и несанкционированного доступа к ним. Также участвовал в создании средств защиты от поддельных платежных документов.  

С 1997 года Марат Мазитович занимался конкурентной разведкой, изучал сегменты рынка, разрабатывал стратегии продаж для крупных предприятий.  

С 2005 года мужчина работал риск-менеджером. Позже начал предлагать варианты снижения издержек и повышения эффективности бизнеса. Был руководителем подразделения по борьбе с коррупцией.  

В 2011 году Мусин основал и возглавил информационное агентство ANNA-News.  

Фото: twitter.com/annanews_info

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