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В Кемерово сносят торговый центр «Зимняя вишня». Кадры с места событий

15.05.2018 - 19:50

Новости России. В Кемерово сносят печально известный торговый центр «Зимняя Вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


Здание находится в аварийном состоянии. Причем демонтировано будет не только основное здание, выгоревшее изнутри, но и близлежащие постройки. На месте руин до 1 сентября этого года будет заложен сквер в память о жертвах трагедии.

На время работ на площадке поставят две веб-камеры, чтобы жители города в реальном времени наблюдали за все этапами строительства сквера. Пожар в Зимней вишне произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

В Кемерово сносят торговый центр «Зимняя вишня». Кадры с места событий

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