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В Москве выпало 20 сантиметров снега: столица стоит в пробках, отменены авиарейсы

31.01.2018 - 18:45

Новости России. Сильнейший с начала зимы снегопад парализовал Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За одни только сутки в российской столице выпало до 20 сантиметров осадков. Коммунальщики не справляются с уборкой. Город встал в пробках. Чтобы уменьшить заторы и избежать возможных ДТП, водителям рекомендуют отказаться от личного транспорта.

Хотя и без того в столичном регионе произошло порядка 700 аварий, в том числе с человеческими жертвами. Проблемы и с авиасообщением. В московских аэропортах отменены или задержаны уже более 30 рейсов.

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В Москве выпало 20 сантиметров снега: столица стоит в пробках, отменены авиарейсы

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