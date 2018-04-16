﻿ В России началась блокировка мессенджера Telegram | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В России началась блокировка мессенджера Telegram

16.04.2018 - 17:11

Новости России. Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram.  

Как сообщается на сайте ведомства, 16 апреля операторам связи направлено предписание ограничить доступ на территории России к интернет-ресурсам Telegram.  

По сведениям РИА Новости, 13 апреля Таганский суд разрешил Роскомнадзору приступить к блокировке мессенджера. В тот же день веб-версия Telegram была внесёна в реестр запрещенной к распространению в России информации.  

Заседание было кратким. Представители Роскомнадзора и ФСБ заявили, что мессенджер может использоваться в том числе террористами. Отсутствие у ФСБ информации по декодированию сообщений угрожает интересам государства.  

Юристы Telegram на суде не появились. По их словам, основатель компании Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».  

Также представители компании утверждают, что не могут предоставить ключи шифрования по техническим причинам. Архитектура мессенджера не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений.  

На странице «Вконтакте» основатель Telegram высказался против действий по блокировке мессенджера.  

Павел Дуров, создатель мессенджера «Telegram»:  
Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи. Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдёт из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook.  

Отмечается, что на блокировку Telegram потребуется время.  

На неделе сообщалось, что иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России удовлетворен (здесь подробнее).  

Фото: скриншот сайта telegram.org

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

AP Photo, Lisa Poole
Project Syndicate. Что компьютеры знают о нас и как обезопасить себя?
Суд постановил заблокировать мессенджер Telegram в России
Марк Цукерберг выступил в Сенате США: Facebook заплатит пользователям за утечку данных
Марк Цукерберг выступил в Сенате США: Facebook заплатит пользователям за утечку данных
Facebook запретит приложениям доступ к личной информации пользователей. Какие данные будут скрыты?
Facebook запретит приложениям доступ к личной информации пользователей. Какие данные будут скрыты?
Изображение носит иллюстративный характер
С первого апреля «Белтелеком» повышает тарифы
ОИ-2018 и лунный календарь огородника. Что чаще всего искали белорусы в интернете в феврале
Церковные шпили в Британии будут использовать для раздачи беспроводного интернета
Церковные шпили в Британии будут использовать для раздачи беспроводного интернета
Что чаще всего искали белорусы в интернете в январе?
Ралли «Дакар 2018», фильмы «Движение вверх» и «Форма воды». Что чаще всего искали белорусы в интернете в январе
Все новости по теме Интернет
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru