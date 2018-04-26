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Варум и Агутин решили судьбу песни «Зимняя вишня»

26.04.2018 - 18:58

Новости России. В репертуар певицы Анжелики Варум не вернется песня «Зимняя вишня».

По информации РИА Новости со ссылкой на Леонида Агутина, хит в ближайшем будущем не вернется в репертуар исполнительницы из-за трагической ассоциации, которую вызывает название песни.

На вопрос о том, советовалась ли Анжелика Варум с супругом перед принятием такого решения, Агутин сказал нет. Они лишь погрустили о том, что это была хорошая песня.

Анжелика Варум убирала из репертуара песню «Зимняя вишня» после пожара в кемеровском ТЦ. Но до нынешнего момента певица не принимала окончательного решения о судьбе песни.

Напомним, пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, среди которых было много детей.

Пожар стал одним из самых крупных в России за последние 100 лет.

Хронология трагедии в Кемерово (читать далее).

Фото: instagram.com/avarum

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