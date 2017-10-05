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Жена Николая Караченцова: у актера обнаружили неоперабельную опухоль в легком

05.10.2017 - 10:56

Новости России. У известного российского актера Николая Караченцова обнаружили рак. Опухоль нашли в левом легком.

Эту информацию подтвердила супруга 72-летнего артиста – Людмила Поргина. По ее словам, зимой нынешнего года у Караченцова было подозрение на рак легких, но в Германии врачи сказали, что это воспаление.

Людмила Поргина (в интервью StarHit):
В сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная.

Людмила Поргина и Николай Караченцов

Жена актера добавляет, что они надеются на лучшее.

В комментарии ТАСС, сын известного артиста – Андрей сообщил, что диагноз может оказаться неокончательным, потому что Николай Петрович все еще проходит обследование. И все заключения и заявления преждевременны.

Напомним, в 2005 году актер Николай Караченцов попал в автомобильную аварию, в которой получил серьезные травмы и провел почти месяц в коме. После происшествия его ждал долгий процесс восстановления, в котором ему помогала семья.

Свою первую роль после аварии актер сыграл в продолжении фильма «Белые Росы», который вышел на экраны в 2014 году. Николай Караченцов появляется в финальной части картины. 

Актер лично посетил премьеру фильма «Белые росы. Возвращение» в Минске – здесь подробнее

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