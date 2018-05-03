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КНДР впервые допустит к своему ядерному вооружению международных наблюдателей

03.05.2018 - 12:06

Новости КНДР. Северная Корея впервые допустит к своему ядерному вооружению международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, Пхеньян готов уничтожить свои межконтинентальные ракеты.

Такие решения обусловлены предстоящей личной встречей Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Условия и способы полного ядерного разоружения КНДР – сейчас главная тема для обсуждения.

Отметим, тезис о полной денуклеаризации стал одним из наиболее важных в совместной декларации, подписанной по итогам встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина 27 апреля.

Ким Чен Ын на межкорейском саммите: «Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить хорошие результаты»

КНДР впервые допустит к своему ядерному вооружению международных наблюдателей

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© AP Photo, Marco Garcia
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