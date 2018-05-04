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Чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси сразится со шведами 4 мая в группе А

04.05.2018 - 11:41

Новости Дании. Данию с 4 мая на две недели накроет хоккейное безумие. В стране уже всё готово к старту 82-го Чемпионата мира по самой популярной ледовой игре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси выступит в группе А, матчи которой примет «Роял Арена» в Копенгагене. Первый вызов ожидает подопечных Дэйва Льюиса вечером 4 мая. В 21:15 по минскому времени наша дружина сразится со шведами.

Сборная команда Швеции – «Трэ Крунур» – напомним, действующие обладатели мировой короны. Суммарно же они становились сильнейшими на подобных форумах десять раз. Одним словом, белорусам будет непросто.

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси сразится со шведами 4 мая в группе А

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