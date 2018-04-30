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Трёх человек задержали в Швеции, их подозревают в подготовке теракта

30.04.2018 - 16:33

Новости Швеции. Три человека задержаны правоохранителями по подозрению в подготовке теракта,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Спецслужбы провели рейды на севере страны, а также в окрестностях Стокгольма.

Помимо арестованных, еще несколько человек доставлены в полицию для допроса. Известно, что все они были под наблюдением несколько месяцев.

Каких-либо других подробностей прокуратура не разглашает, ссылаясь на интересы следствия. В связи с арестами уровень террористической угрозы в стране останется серьезным.

Трёх человек задержали в Швеции, их подозревают в подготовке теракта

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