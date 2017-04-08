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Задержанный в Швеции 39-летний выходец из Узбекистана сам назвался исполнителем теракта

08.04.2017 - 16:45

Новости Швеции. Полиция Швеции задержала второго подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме. Ранее был арестован еще один мужчина в одном из бутиков недалеко от места происшествия. По описанию очевидцев трагедии, он был похож на водителя грузовика.

В полиции уточнили, что задержанный – 39-летний выходец из Узбекистана.

И он сам назвался исполнителем теракта. Кроме того, он симпатизировал группировке «Исламское государство».

Трагедия разыгралась 7 апреля днем. На большой скорости грузовик начал давить прохожих на одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Машина проехала полкилометра, пока не врезалась в здание торгового центра.

Погибли 4 человека, травмированы – 15, в том числе ребенок.

В память о жертвах теракта в Стокгольме и других городах приспущены флаги. На место трагедии люди несут цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержанный в Швеции 39-летний выходец из Узбекистана сам назвался исполнителем теракта

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