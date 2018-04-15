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Атака по Сирии в центре внимания мировых СМИ. Что известно на 15 апреля

15.04.2018 - 14:27

Ситуация вокруг Сирии остается в центре внимания мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по нескольким объектам, которые, как утверждается, является частью сирийской программы химического оружия.

Впрочем, доказательств этому по-прежнему нет.

Накануне постоянный совет ОДКБ принял заявление в связи с обострением ситуации в Сирии и призвал Совет Безопасности ООН сделать всё для восстановления мира. Впрочем, на его заседании предложенный Россией проект резолюции об ударе по Сирии не был принят.

В документе выражались возмущение агрессией против суверенной страны и обеспокоенность тем, что удары нанесли, когда вместо предполагаемой химической атаки в городе Дума прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Атака по Сирии в центре внимания мировых СМИ. Что известно на 15 апреля

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