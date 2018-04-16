Папа Римский выразил глубокую тревогу в связи с ситуацией в Сирии

Новости мира. Совбез ООН 16 апреля соберется на внеочередное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече будет рассмотрен новый проект резолюции, в котором предлагается создать независимый механизм для расследования инцидента в сирийском городе Дума.

Тем временем, в столицу арабской республики уже прибыли представители Организации по запрещению химического оружия. Им предстоит установить, был ли факт применения ядовитого вещества в сирийской Думе.

Глубокую тревогу в связи с ситуацией в Сирии выразил Папа Римский Франциск. Во время проповеди Понтифик в очередной раз призвал мировых лидеров предпринять все усилия для достижения мира в Сирии.