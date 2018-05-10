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Приплывший из Украины мусор перегородил реку в Словакии

10.05.2018 - 21:42

Новости Словакии. Огромная мусорная пробка перегородила реку в Словакии. Затор из различных отходов, достигающий 200 метров, был обнаружен в устье Бодрога. По словам экологов, подобного не было уже около 30 лет.

Бодрог – приток Латорицы. Эта река берёт начало в Закарпатье и протекает через Словакию и Венгрию. Специалисты предполагают, что мусор приплыл с территории Украины.

Его количество продолжает увеличиваться с каждым днём. Если в ближайшее время уровень воды поднимется, мусорный завал будет грозить уже Венгрии.

Приплывший из Украины мусор перегородил реку в Словакии

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