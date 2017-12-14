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Мощный взрыв в Сомали: число жертв растет каждый час

14.12.2017 - 17:59

Новости Сомали. Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо у полицейской академии. Данные о жертвах меняются каждый час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, в списках погибших уже около 20 человек, многие получили тяжелые ранения. Ответственность за атаку взяла на себя местная террористическая группировка.

Одно из самых кровавых нападений, причем даже в мировой истории, произошло в Могадишо в середине октября 2017 года. Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух на оживленной улице возле гостиницы. Жертвами той атаки стали более 500 человек. 

Мощный взрыв в Сомали: число жертв меняется каждый час

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