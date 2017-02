10 самых запоминающихся выступлений в истории «Грэмми»

Новости США. 12 февраля в Америке пройдет очередное вручение «Грэмми» – главной музыкальной награды мира. Организаторы этой премии любят удивлять публику неожиданными и порой совершенно провокационными выступлениями. Уже известно, что в этом году Леди Гага споет в сопровождении группы Metallica, но в истории награды были куда более удивительные дуэты. Мы предлагаем вашему вниманию 10 самых запоминающихся звездных тандемов, совместных выступлений которых никто не ожидал.

Эминем и Элтон Джон (2001)

Фото: The Van Lear Agency

Рэпер из Детройта и британская легенда музыки выступили в дуэте на церемонии 2001 года. Выступление последовало вслед за обвинениями в адрес Эминема из-за якобы гомофобного подтекста песен в The Marshall Mathers LP. В то время организаторы «Грэмми» не особо жаловали рэпера, но преклонялись перед Джоном. Их совместное исполнение «Stan» положило начало не только маловероятной дружбе, но и примирило «Грэмми» с жанром рэп.

Моби, Джилл Скотт и Blue Man Group (2001)

Фото: rollingstone

В 2001 году соул-певице Джилл Скотт и электронному музыканту Моби представилась необычная возможность исполнить «Natural Blues» в сопровождении арт-коллектива Blue Man Group. Комбинация необычного голоса Скотт, аранжировки Мобби и шокирующего внешнего вида Blue Man Group превратила песню в подобие госпелу, которое зрители «Грэмми» помнили еще много лет.

The Black Eyed Peas, Гвен Стефани, Eve, Maroon 5, Los Lonely Boys и Franz Ferdinand (2005)

Фото: rollingstone

12-минутное совместное выступление Ферджи, Гвен Стефани, Адам Левина и других открывало церемонию 2005 года. Начиная с песни «Let's Get It Started», совершенно разные по стилю коллективы продолжили «Rich Girls», «How Far Is Heaven», «This Love» и «Take Me Out». И хотя каждая из этих песен на тот момент была безоговорочным хитом, их совместное исполнение получилось грандиозным и подарило миру один из самых стильных машапов в истории.

Gorillaz, Мадонна и De La Soul (2006)

Фото: The Van Lear Agency

Церемония 2006 года началась с голографического выступления виртуальной рок-группы Gorillaz, которые спели вместе с хип-хоп трио De La Soul. Потом к ним присоединилась цифровая версия Мадонны, которую, правда, быстро подмелила настоящая. Необычное сочетание специфической музыки Gorillaz с танцевальным хитом поп-дивы «Hung Up» в необычном визуальном оформлении надолго запомнилось публике.

Linkin Park, Jay-Z и Пол Маккартни (2006)

Фото: rollingstone

В этом удивительном номере с неожиданным смешением музыкальных стилей альт-рок и хип-хоп встретили классический рок. Сначала публику «Грэмми» удивило сочетание «Numb» Linkin Park и «Encore» от Jay-Z, но никто не ожидал, что к столь странному дуэту присоединится еще и легендарный сэр Пол с не менее легендарной «Yesterday». И хотя сначала это трио выглядело немного нелепо, в конечном счете, все сработало и исполнители получили долгие стоячие овации.

Radiohead и USC Marching Band (2009)

Фото: The Van Lear Agency

Инструментальные группы не часто получают шанс блеснуть в прайм-тайме. Но творческому коллективу барабанщиков USC Marching Band повезло встретить группу Radiohead. Университет музыкантов Южной Калифорнии получил свой собственный момент славы, а британская рок-группа смогла придать своему хиту «15 Step» новое «ударное» звучание.

Гвинет Пэлтроу, CeeLo Green и Маппеты (2011)

Фото: rollingstone

Гвинет Пэлтроу известная востребованная актриса, лауреат премии «Оскар», а вот о ее музыкальных талантах знают далеко не все. В 2010 году актриса снялась в американском сериале «Glee» («Хор»/ «Лузеры») и исполнила там несколько песен. Ее вариант хита «Forget you» из этого сериала стал так популярен, что актрису уговорили исполнить его на «Грэмми». Правда спела она его не одна, а в сопровождении эпатажного CeeLo Green и говорящих кукол Маппетов.

Дэвид Гетта, Крис Браун, Лил Уэйн, Foo Fighters и deadmau5 (2012)

Фото: The Van Lear Agency

Церемония 2012 года принесла еще одно гигантское музыкальное месиво, на этот раз восемь минут танцевальной музыки, рэпа, R & B и рока. Дэвид Гетта заводил толпу, Крис Браун и Лил Уэйн выдавали свои лучшие биты, Foo Fighters, которые выиграли в тот вечер пять «Грэмми», взрывали публике барабанные перепонки, а deadmau5 задавали ритм. Подобное сочетание понравилось далеко не всем, но 2012 год вообще был странным временем для музыки.

Metallica и Ланг Ланг (2014)

Фото: rollingstone

Сочетание горячего и холодного. Неожиданный дуэт виртуозного пианиста и Metallica выглядел и звучал крайне необычно. Но Ланг Ланг все же смог вписать тонкие фортепианные мотивы в жесткие ритмы. Все это походило на музыкальную дуэль, из которой оба исполнителя вышли победителями. Интересно, как в этом году Metallica будет звучать с Леди Гагой?

Кендрик Ламар и Imagine Dragons (2014)

Фото: rollingstone

Романтичная рок-группа и один из самых провокационных рэперов года? Конечно, почему нет. Огненные вспышки, долгие гитарные соло и удивительно мелодичное сочетание голосов потрясли публику и явили миру необычный, но очень органичный дуэт, который продолжил сотрудничество и после церемонии «Грэмми».