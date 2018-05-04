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Актриса Зои Салдана получила именную звезду на голливудской «Аллее славы»

04.05.2018 - 13:15

Новости США. Актриса Зои Салдана получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Знаковая для актрисы церемония прошла 3 мая в Лос-Анджелесе.

Поддержать Зои пришла вся ее семья: муж Марко Перего, трое детей и родители. А также друзья: актриса Мила Кунис и режиссер Джеймс Кэмерон. 

Фото: instagram.com/zoesaldana. Актриса с мужем и детьми

39-летняя актриса выбрала для церемонии бежевое платье на бретельках, которое было украшено бисером, и светлые босоножки.

В соцсетях актриса поделилась своими эмоциями от произошедшего.

Зои Салдана:
Огромное спасибо всем, кто поддержал меня на церемонии, которая бывает раз в жизни. Я так счастлива быть частью Голливудской аллеи славы! Спасибо тем, кто удостоил меня звезды и позволил мне стать частью истории! Пусть это откроет больше дверей для латиноамериканцев и представителей других национальностей. 

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Фото: instagram.com/zoesaldana

Впервые на красной дорожке появились сыновья актрисы – трехлетние близнецы Сай и Боуи, а также Зен.

Недавно состоялась премьера фильма «Мстители: Война бесконечности», где Салдана сыграла одну из главных ролей. Картина бьет рекорды по количеству проданных билетов, сборам за уик-энд и может стать самым кассовым фильмом в истории. 

Фото: instagram.com/zoesaldana
instagram.com/zoesaldana. Родители актрисы
Фото. instagram.com/zoesaldana. Родители актрисы
instagram.com/zoesaldana. С Милой Кунис
Фото. instagram.com/zoesaldana. С Милой Кунис

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