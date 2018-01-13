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Антон Кушнир завоевал бронзу на этапе Кубке мира США

13.01.2018 - 17:16

Новости Беларуси. Белорусский фристайлист Антон Кушнир стал бронзовым призером этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел в американском городе Дир-Вэлли.

Спортсмен выступил очень уверенно и получил в сумме 124,78 баллов.

Первое место занял россиянин Максим Буров с результатом 131,67, вторая строчка принадлежит известному китайскому акробату Ци Гуанпу (130,77). В финал с несколькими ошибками пробился и еще один белорус, Максим Густик. Сумма баллов  (112,99) принесла ему пятое место. Остальные белорусы заняли 13 (Станислав Гладченко), 19 (Дмитрий Мазуркевич ) и 20 (Денис Осипов) места соответственно.

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Олимпийская чемпионка Алла Цупер заняла 16 место. Лучшей у белорусок была Анна Гуськова, в общем зачете она расположилась на пятой строчке.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 19 по 20 января в Лейк-Плэсиде (штат Ньюй-Йорк).

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Скриншот с видео FIS Freestyle Skiing

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