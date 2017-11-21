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Бейонсе стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии журнала Forbes

21.11.2017 - 12:53

Новости мира. Журнал Forbes опубликовал список самых высокоплачиваемых певиц года.

Доход исполнительниц учитывался за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года.

Возглавила топ певица Бейонсе. 36-летняя вокалистка заработала 105 миллионов долларов. В сумму включены доходы от концертов, продажи нового альбома и коллекции одежды Бейонсе.

Летом 2017 года певица родила двойняшек.

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Фото: instagram.com/beyonce

Вторую строчку в рейтинге заняла британка Адель. 29-летняя певица за год заработала 69 миллионов. Это позволило исполнительнице также занять третье место в топе знаменитостей до 30 лет с наибольшим доходом.

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Фото: Getty Images

27-летняя певица Тейлор Свифт заняла в топе третье место. Певица была лидером прошлого года в данной категории. Американка заработала 44 миллиона долларов. Однако в ноябре нынешнего года Свифт выпустила новый альбом.

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Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do

В десятку исполнительниц с наибольшим доходом за год также вошли Селин Дион, Дженнифер Лопес, Долли Партон, Рианна, Бритни Спирс, Кэти Перри, Барбара Стрейзанд.

Фото: instagram.com/beyonce

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