Бейонсе стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии журнала Forbes

Новости мира. Журнал Forbes опубликовал список самых высокоплачиваемых певиц года.

Доход исполнительниц учитывался за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года.

Возглавила топ певица Бейонсе. 36-летняя вокалистка заработала 105 миллионов долларов. В сумму включены доходы от концертов, продажи нового альбома и коллекции одежды Бейонсе.

Летом 2017 года певица родила двойняшек.

Фото: instagram.com/beyonce

Вторую строчку в рейтинге заняла британка Адель. 29-летняя певица за год заработала 69 миллионов. Это позволило исполнительнице также занять третье место в топе знаменитостей до 30 лет с наибольшим доходом.

Фото: Getty Images

27-летняя певица Тейлор Свифт заняла в топе третье место. Певица была лидером прошлого года в данной категории. Американка заработала 44 миллиона долларов. Однако в ноябре нынешнего года Свифт выпустила новый альбом.

Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do

В десятку исполнительниц с наибольшим доходом за год также вошли Селин Дион, Дженнифер Лопес, Долли Партон, Рианна, Бритни Спирс, Кэти Перри, Барбара Стрейзанд.