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Цукерберг, Пинк, Дион, Водянова: какие образы выбрали знаменитости для Хэллоуина-2017

01.11.2017 - 16:54

Новости США. 31 октября во всем мире празднуют Хэллоуин.

Этот праздник отмечается в канун Дня всех святых. Наибольшее распространение Хэллоуин получил в США и Европе, жители которой готовятся к нему задолго до даты. В указанную ночь принято наряжаться в костюмы, раздавать угощения и веселиться.

В нынешнем году знаменитости отметили Хэллоуин с размахом. Селин Дион, Хайди Клум, Марк Цукерберг, Синди Кроуфорд, Джастин Тимберлейк, Ченнинг Татум поделились с подписчиками соцсетей фотографиями с праздника.

Мы собрали самые яркие костюмы в одном материале.

5 впечатляющих карнавальных костюмов, которые восхитят каждого

Фото: instagram.com/natasupernova
instagram.com/jessicabiel. Джастин Тимберлейк, Джессика Бил с сыном
Фото. instagram.com/jessicabiel. Джастин Тимберлейк, Джессика Бил с сыном
instagram.com/pink. Пинк
Фото. instagram.com/pink. Пинк
instagram.com/celinedion. Селин Дион с детьми
Фото. instagram.com/celinedion. Селин Дион с детьми
instagram.com/halleberry. Холли Берри
Фото. instagram.com/halleberry. Холли Берри
instagram.com/heidiklum. Хайди Клум
Фото. instagram.com/heidiklum. Хайди Клум
instagram.com/natasupernova. Наталья Водянова
Фото. instagram.com/natasupernova. Наталья Водянова
instagram.com/zuck. Марк Цукерберг с семьей
Фото. instagram.com/zuck. Марк Цукерберг с семьей
instagram.com/kourtneykardash. Кортни и Ким Кардашьян
Фото. instagram.com/kourtneykardash. Кортни и Ким Кардашьян
instagram.com/jennadewan. Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум
Фото. instagram.com/jennadewan. Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум
instagram.com/cindycrawford. Синди Кроуфорд с мужем
Фото. instagram.com/cindycrawford. Синди Кроуфорд с мужем
instagram.com/ladygaga. Леди Гага
Фото. instagram.com/ladygaga. Леди Гага
instagram.com/hilariabaldwin. Алек Болдуин с семьей
Фото. instagram.com/hilariabaldwin. Алек Болдуин с семьей
instagram.com/nph. Нил Патрик Харрис с семьей
Фото. instagram.com/nph. Нил Патрик Харрис с семьей

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