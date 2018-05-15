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Дональд Трамп рассказал о самочувствии супруги после операции

15.05.2018 - 11:04

Новости США. Первая леди США Мелания Трамп успешно перенесла операцию на почках.

Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп:
Операция прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!

Фото: instagram.com/flotus

Лидер США также навестил супругу в госпитале, куда прилетел на вертолете. Обратно Трампу пришлось возвращаться на автомобиле, потому что испортилась погода.

По информации пресс-службы Белого дома, Мелании сделали эмболизацию для лечения доброкачественного состояния почек.

Процедура прошла без осложнений. В медицинском центре 48-летняя первая леди проведет около недели.

Опечатка Трампа подарила миру новое слово: пользователи соцсетей ломают голову над его значением (читать далее).

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