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Фермер из США вырастил самую большую морковь в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса

11.10.2017 - 19:02

Новости США. Американский фермер Кристофер Квалли вырастил самую большую морковь в мире. Корнеплод попал в Книгу рекордов Гиннесса.

По информации с официального сайта Книги рекордов Гиннесса, морковь весит 10,18 килограмма.

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году – тогда овощ весил 9,1 кг.

Фермер и морковь. Фото: guinnessworldrecords.com

По словам фермера-рекордсмена, попадание в Книгу рекордов было его целью и ему удалось осуществить мечту.

Кристофер Квалли:
Я новичок в этом хобби. Вообще почва является самой важной вещью, поэтому я был сосредоточен на ней. Без надлежащей почвы ваши гиганты не смогут достичь своего максимума.

Фото: guinnessworldrecords.com

Мужчина шутит, что большиство думает, что морковь достигла таких размеров из-за того, что где-то рядом лежат ядерные отходы, но это не так.

«Почва, семена, погода и небольшая удача – самые важные вещи».

Квалли признался, что он не хотел есть корнеплод, но его теща угостилась кусочком гигантского овоща. Мужчина надеется, что морковь-рекордсмен пойдет на семена.

Дети фермера. Фото: guinnessworldrecords.com

Фермер не хочет останавливаться на достигнутом и стремится к новым рекордам.

Кристофер Квалли:
Тыквы и помидоры – две мои любимые культуры для выращивания. Мне бы понравилось установить мировой рекорд в любом из них. Я чувствую, что у меня есть все то, что нужно, чтобы потенциально вырастить помидор-рекордсмен.

Фермер с детьми и тыква, которую вырастил мужчина. Фото: guinnessworldrecords.com

В августе нынешнего года канадский фермер нашла в урожае моркови потерянное свекровью кольцо с бриллиантом – здесь подробнее.

Фото: guinnessworldrecords.com

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Источник фото: скриншот из видео
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