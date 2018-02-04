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Исследователи США пришли к выводу, что излучение смартфонов не наносит существенного вреда

04.02.2018 - 16:58

Новости США. На сайте Национальной токсикологической программы США были опубликованы результаты исследований облучения крыс телефонной радиацией.

По сведениям на сайте STAT, исследователи пришли к выводам, что радиационное излучение смартфонов не наносит людям существенного вреда.

Учёные проводили опыты на крысах. Подопытных облучали 2 года по 9 часов в день. У мужских особей могли появляться опухоли сердца, у женских особей – нет. Также у крыс обоих полов не возникали опухоли головного мозга. Исследователи отмечают, что крысы подвергались гораздо более мощному облучению радиацией, чем люди, постоянно использующие телефоны.

Вызвал интерес и тот факт, что облучаемые крысы показали лучшую выживаемость. К концу двухлетнего исследования выжило 28% крыс, которые не подвергались какому-либо воздействию. В то же время при различных типах излучения выжили от 48% до 68% подопытных. Крысы, которых не облучали, чаще имели проблемы с почками. Учёные пока не делают никаких выводов на этот счёт и списывают результаты на случайность.

Официально отчёт планируется опубликовать в марте, после оценки коллегами.

Зимой прошлого года исследователи Департамента здравоохранения Калифорнии пришли к противоположным результатам.

По их словам, излучение телефона может увеличить риск развития рака и бесплодия – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

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