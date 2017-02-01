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Как «Джеки»: самые стильные образы Натали Портман на ковровых дорожках

01.02.2017 - 17:11

Новости США. В 2017 году Натали Портман

в третий раз номинирована на премию «Оскар»

за фильм «Джеки», который рассказывает о нескольких днях после убийства Джона Кеннеди. В этом фильме Натали сыграла роль Жаклин Кеннеди – супруги президента, которая до сих пор является иконой стиля. По словам критиков, Портман – одна из основных фавориток на получение приза. Мы подобрали для вас восемь лучших нарядов Натали Портман на красных ковровых дорожках.

Натали Портман. Фото: Pascal Le Segretain
Jason Merritt / Getty. В 2011 году Натали Портман получила первый «Оскар» за роль балерины в фильме Даррена Аранофски «Черный лебедь». Эту награду актриса получила будучи на шестом месяце беременности. Для церемонии она выбрала сиреневое платье, которое открыло линию плеч актрисы. Акцент Натали Портман сделала на серьгах-подвесках.
Фото. Jason Merritt / Getty. В 2011 году Натали Портман получила первый «Оскар» за роль балерины в фильме Даррена Аранофски «Черный лебедь». Эту награду актриса получила будучи на шестом месяце беременности. Для церемонии она выбрала сиреневое платье, которое открыло линию плеч актрисы. Акцент Натали Портман сделала на серьгах-подвесках.
STEVE GRANITZ /WIREIMAGE. На красной дорожке премии «Золотой глобус» в 2012 году актриса появилась в розовом платье в пол, которое было сделано из атласа. Образ актриса дополнила клатчем, браслетом и крупным кольцом.
Фото. STEVE GRANITZ /WIREIMAGE. На красной дорожке премии «Золотой глобус» в 2012 году актриса появилась в розовом платье в пол, которое было сделано из атласа. Образ актриса дополнила клатчем, браслетом и крупным кольцом.
BRIAN TO /WENN. В 2015 году на вечеринке после церемонии «Оскар» Натали Портман появилась в элегантном белом платье от модного дома Dior.
Фото. BRIAN TO /WENN. В 2015 году на вечеринке после церемонии «Оскар» Натали Портман появилась в элегантном белом платье от модного дома Dior.
ISA FOLTIN / GETTY. На 65 Берлинском кинофестивале в 2015 году Натали Портман посетила показ драмы «Когда мы мечтали» и произвела фурор на красной дорожке. Актриса выбрала светло-розовое платье из шелка своего любимого бренда Dior.
Фото. ISA FOLTIN / GETTY. На 65 Берлинском кинофестивале в 2015 году Натали Портман посетила показ драмы «Когда мы мечтали» и произвела фурор на красной дорожке. Актриса выбрала светло-розовое платье из шелка своего любимого бренда Dior.
ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY. В 2015 году на кинофестивале в Торонто актриса представила публике свою первую полнометражную режиссерскую работу – драму «Повесть о любви и тьме» о жизни семьи и государства Израиль в течение многих лет. Натали Портман появилась на премьере в кружевном платье цвета пудры.
Фото. ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY. В 2015 году на кинофестивале в Торонто актриса представила публике свою первую полнометражную режиссерскую работу – драму «Повесть о любви и тьме» о жизни семьи и государства Израиль в течение многих лет. Натали Портман появилась на премьере в кружевном платье цвета пудры.
Getty Images. Декабрь 2016 года принес актрисе, которая осенью того же года объявила о своей беременности, премию за лучшую женскую роль в фильме «Джеки» на церемонии Critics' Choice Awards. Награду актриса получала в цветастом платье свободного кроя, который скрывал округлившийся живот актрисы.
Фото. Getty Images. Декабрь 2016 года принес актрисе, которая осенью того же года объявила о своей беременности, премию за лучшую женскую роль в фильме «Джеки» на церемонии Critics' Choice Awards. Награду актриса получала в цветастом платье свободного кроя, который скрывал округлившийся живот актрисы.
Steve Granitz /WireImage. В начале 2017 года Натали Портман присутствовала на премии «Золотой глобус», где была номинирована в категории «Лучшая женская роль (драма)». На церемонию актриса надела желтое платье с вышивкой на рукавах и подоле. А завершили образ массивные серьги.
Фото. Steve Granitz /WireImage. В начале 2017 года Натали Портман присутствовала на премии «Золотой глобус», где была номинирована в категории «Лучшая женская роль (драма)». На церемонию актриса надела желтое платье с вышивкой на рукавах и подоле. А завершили образ массивные серьги.
Rex / Shutterstock. На «Премии гильдии киноактеров» в январе 2017 года актриса появилась в просторном белом платье с рукавами-воланами. У Натали Портман была номинация за фильм «Джеки», но награду в этот раз не досталась актрисе. Может быть беременность принесет актрисе удачу на «Оскаре», как это случилось 6 лет назад. Узнаем 26 февраля – в день вручения премии.
Фото. Rex / Shutterstock. На «Премии гильдии киноактеров» в январе 2017 года актриса появилась в просторном белом платье с рукавами-воланами. У Натали Портман была номинация за фильм «Джеки», но награду в этот раз не досталась актрисе. Может быть беременность принесет актрисе удачу на «Оскаре», как это случилось 6 лет назад. Узнаем 26 февраля – в день вручения премии.

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