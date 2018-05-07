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Лава уничтожила не менее 30 домов на Гавайях

07.05.2018 - 11:53

Новости США. Не менее 30 домов на Гавайях уничтожены потоками лавы извергающегося вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активность огнедышащей горы не снижается. Число трещин, из которых 70-метровыми фонтанами бьет раскаленная масса, возросло до 10. В этом районе введен режим чрезвычайного положения.

Специалисты не дают точных прогнозов, когда прекратится опасное извержение, из-за которого порядка 10 тысяч жителей покинули свои дома. Отметим: Килауэа, расположенный на острове Гавайи, называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.

Лава уничтожила не менее 30 домов на Гавайях
Лава уничтожила не менее 30 домов на Гавайях
Фото. Лава уничтожила не менее 30 домов на Гавайях
Лава уничтожила не менее 30 домов на Гавайях
Фото. Лава уничтожила не менее 30 домов на Гавайях
Лава уничтожила не менее 30 домов на Гавайях
Фото. Лава уничтожила не менее 30 домов на Гавайях

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